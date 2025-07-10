Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (6)

        MUSAVATDERVİŞOĞLU: YAŞANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN TAKİPÇİYİZKartalkaya'daki, Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (6)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSAVATDERVİŞOĞLU: YAŞANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN TAKİPÇİYİZ

        Kartalkaya’daki, Grand Kartal Otel’de 78 kişinin öldüğü otel yangını duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti. Dervişoğlu, daha sonra duruşma salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı.

        Süreci en başından itibaren takip ettiklerini belirten Dervişoğlu, “Gerçekleşen o elim yangın faciasının yaşandığı günden itibaren takipçiyiz. Tekrar bütün müştekilerin acılarını paylaşıyoruz. Kayıplar için Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten konunun her zaman takipçisi olduk. Konuyla ilgili kurulmuş komisyonda görevli olan arkadaşımızı da Sayın Çanakkale Milletvekilimiz Rıdvan Uz’u da hem süreç boyunca vazifelendirdik. Hem de buradaki davanın takibi noktasında kendisini görevlendirilmesini temin ettik. O da üzerine düşen sorumluluğun bütün icaplarını yerine getiriyor” dedi.

        ‘BÜYÜK BİR SORUMSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

        Dervişoğlu, gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyerek, “Bir ihmaller zincirinden kaynaklanmış bir faciadır. Dolayısıyla çok yönlü ele alınması icap eden bir husus. Konunun bir tarafında il özel idaresi var. Bir diğer tarafında belediye var. Bir diğer tarafında Çalışma Bakanlığı. Diğer tarafında da Turizm Bakanlığı var. Hem duruşmada anlaşıldı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklar var karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil. Büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Herkes bugün burada yargılanıyor ama gerek raporlardan gerek ifadelerden anlaşıldığı üzere Turizm Bakanlığı yetkilileri kendileriyle ilgili soruşturma izni verilmediği için adalet huzuruna çıkarılmıyorlar. Burada yargılamanın son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi lazım. Yargılamanın sonucunda verilecek olan kararın da sadece kayıplarımızın ailelerinin gönüllerini ferahlatmakla yetinilmeden bir daha böyle olayların yaşanmasını engelleyecek nitelikte karar olması lazım” ifadelerini kullandı.

        ‘ÇIKACAK OLAN KARAR BÖYLE OLAYLARIN YAŞANMASININ DA ÖNÜNÜ ENGELLEMELİDİR’

        Dervişoğlu, duruşmadan çıkacak kararın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Hukuk tarihi açısından bir kırılma noktasıdır. Buradan ortaya çıkacak olan karar bir daha böyle olayların yaşanmasının da önünü engellemelidir. Dolayısıyla böyle bir tarihi günde zaten geçmişte birlikte olarak acılarını paylaştığımız insanların bugün kendileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzun da onlara gösterilmesi bakımından buradayız. Bu sebeple şimdiden çıkacak olan kararın hem Kartalkaya'daki yangında şehit olan insanların ailelerinin gönüllerini ferahlatması hem de dediğim gibi bir daha böyle olayların yaşanmasının önüne geçilmesinin temini açısından adil bir biçimde sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçlular mutlaka cezalandırılmalı. Yine altını çizerek söylüyorum. Böyle olaylar yaşanmamalı. Kimse kimseyi himaye edememeli. Gönüllerdeki yangın hiç olmazsa söndürülmelidir” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel çalışanları s...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel çalışanları s...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...