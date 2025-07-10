Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (6)

MUSAVATDERVİŞOĞLU: YAŞANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN TAKİPÇİYİZ

Kartalkaya’daki, Grand Kartal Otel’de 78 kişinin öldüğü otel yangını duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti. Dervişoğlu, daha sonra duruşma salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı.

Süreci en başından itibaren takip ettiklerini belirten Dervişoğlu, “Gerçekleşen o elim yangın faciasının yaşandığı günden itibaren takipçiyiz. Tekrar bütün müştekilerin acılarını paylaşıyoruz. Kayıplar için Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten konunun her zaman takipçisi olduk. Konuyla ilgili kurulmuş komisyonda görevli olan arkadaşımızı da Sayın Çanakkale Milletvekilimiz Rıdvan Uz’u da hem süreç boyunca vazifelendirdik. Hem de buradaki davanın takibi noktasında kendisini görevlendirilmesini temin ettik. O da üzerine düşen sorumluluğun bütün icaplarını yerine getiriyor” dedi.

‘BÜYÜK BİR SORUMSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

Dervişoğlu, gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyerek, “Bir ihmaller zincirinden kaynaklanmış bir faciadır. Dolayısıyla çok yönlü ele alınması icap eden bir husus. Konunun bir tarafında il özel idaresi var. Bir diğer tarafında belediye var. Bir diğer tarafında Çalışma Bakanlığı. Diğer tarafında da Turizm Bakanlığı var. Hem duruşmada anlaşıldı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklar var karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil. Büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Herkes bugün burada yargılanıyor ama gerek raporlardan gerek ifadelerden anlaşıldığı üzere Turizm Bakanlığı yetkilileri kendileriyle ilgili soruşturma izni verilmediği için adalet huzuruna çıkarılmıyorlar. Burada yargılamanın son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi lazım. Yargılamanın sonucunda verilecek olan kararın da sadece kayıplarımızın ailelerinin gönüllerini ferahlatmakla yetinilmeden bir daha böyle olayların yaşanmasını engelleyecek nitelikte karar olması lazım” ifadelerini kullandı.