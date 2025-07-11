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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 5'inci gün (3)

        'BUEKSİKLİKLERİ TESPİT EDİP MÜDÜRLÜĞE BİLDİRDİM'Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davanın duruşmasında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:58
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 5'inci gün (3)
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        ‘BUEKSİKLİKLERİ TESPİT EDİP MÜDÜRLÜĞE BİLDİRDİM’

        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davanın duruşmasında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan A.’nın savunması alındı. İrfan A. savunmasında şunları söyledi:

        "2016 yılında itfaiyeye başladım. 2020 yılında ruhsat biriminde görevlendirildim. 12 Aralık 2024’te Grand Kartal Otel’e gittim ve en üst katına çıkarak yaptığım denetimde girmediğim yer kalmadı. Acil çıkış kapıları ve diğer kapılar uygun değildi. Sprinkler sistemi yoktu, yalnızca yangın dolapları vardı. Yangın algılama sistemi mevcuttu ancak duman tahliye sistemi yoktu. Havuz ve SPA bölgesinde acil çıkış bulunmuyordu. Bu eksiklikleri tespit edip müdürlüğe bildirdim. 28 Aralık’ta kafe ve restorana gittim. Beni iptal dilekçesiyle arayan olmadı; iptal edildiğini sonradan öğrendim. Yasal süre olarak 15 gün verdik. 28 Aralık’ta 70 metrekarelik kafeye gittim. Bir adet kuru kimyevi toz tüpü kafede mevcuttu. 2021 veya 2022 yılında adliyedeki kafeyi denetledik ve orayı da uygun bulduk. Benim yaptığım işler bunlardı. Eksiklikleri tespit ettim. Gidip eksiklikleri ben belirledim; ben tespit etmesem kimse öğrenemezdi. Oteldeki eksiklikleri İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun da biliyordu.”

        HTS kayıtlarında, Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir’in aradığı hatırlatıldığında, İrfan A., ‘Ben onu tanımam. Biz gitmeden önce onları arıyoruz, bu kadar’ dedi.

        SANIK BAYILDI

        İrfan A., mahkeme başkanının ‘Daha önce denetlemeye gidip iptal ettiğin oldu mu? 15 gün süre verip de denetlemeye gitmediğin, iptal edilen yer oldu mu?’ soruları üzerine fenalık geçirerek bayıldı. Sağlık ekipleri İrfan A.’ya müdahale ederken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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