Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 5'inci gün (6)

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın davasının duruşmasında 5'inci gün de sonra erdi. Duruşmanın ilk gününden itibaren 19'u tutuklu 32 sanığın tamamı savunmalarını yaptı. Duruşmaya saat 23.30 sıralarında, yarın sabah 10.30'a kadar ara verildi. Yarınki duruşmalarda müştekilerin ifadeleri alınacak.

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