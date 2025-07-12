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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 5'inci gün (6)

        SANIKLARINTAMAMI SAVUNMA YAPTIBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın davasının duruşmasında 5'inci gün de sonra erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 00:12 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:12
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 5'inci gün (6)
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        SANIKLARINTAMAMI SAVUNMA YAPTI

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın davasının duruşmasında 5'inci gün de sonra erdi. Duruşmanın ilk gününden itibaren 19'u tutuklu 32 sanığın tamamı savunmalarını yaptı. Duruşmaya saat 23.30 sıralarında, yarın sabah 10.30'a kadar ara verildi. Yarınki duruşmalarda müştekilerin ifadeleri alınacak.

        Oğuzhan EKE- Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,

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