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        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın

        BOLU'da medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:25
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        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın
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        BOLU’da medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Merkeze bağlı Karacasu beldesinde bulunan medikal malzemeler üretilen bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla fabrikanın tamamına yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışma yapılıyor. Siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görülüyor.

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