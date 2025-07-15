Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altında (3)

Bolu'da medikal ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, tedbir amacıyla boşaltılan yakındaki evlere sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.