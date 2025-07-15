Bolu'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mudurnu ilçesi Delice köyü Bayramlı Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Valiliğimizin koordinesinde; orman, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 1 helikopter, 3 itfaiye aracı, 7 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 loder ve 4 diğer araç olmak üzere toplam 27 araç ve 104 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; vatandaşlarımızın orman yangınlarına sebebiyet verecek durumlardan kaçınmalarını, tedbirli olunması hususunda azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz."