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        Bolu'da 2 ev ile 10 samanlık yandı; çok sayıda küçük ve büyükbaş öldü

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 10 samanlık yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 04:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 04:15
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        Bolu'da 2 ev ile 10 samanlık yandı; çok sayıda küçük ve büyükbaş öldü
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 10 samanlık yandı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş da öldü.

        Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıktı. İddiaya göre, samanlıkta başlayan ve kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan samanlık ve ahşap evlere sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti ilçesinden itfaiye, orman işletme müdürlüğünden arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın hızla büyürken, köylüler ile itfaiye ve orman ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangında Seyfettin Aldemir ile Ahmet Baştürk'e ait 2 ev ile 10 samanlık yanarak küle döndü. Yangında ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş yanarak öldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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