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        Mengen itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor

        Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, araç filosunu genişletiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:51
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        Mengen itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor
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        Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, araç filosunu genişletiyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye müdürlüğünün araç filosuna Almanya'dan tam donanımlı ve 33 metre uzunluğunda merdivene sahip itfaiye aracı alındığı belirtildi.

        Mengen için hayati ihtiyaçlardan biri olan merdivenli itfaiye aracının tüm donanımlara sahip olduğu aktarılan açıklamada, bağışçıların destekleriyle araç filosuna kazandırılan yeni itfaiye aracının ilerleyen günlerde ilçeye getirileceği kaydedildi.

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