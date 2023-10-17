Mengen itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor

Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, araç filosunu genişletiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye müdürlüğünün araç filosuna Almanya'dan tam donanımlı ve 33 metre uzunluğunda merdivene sahip itfaiye aracı alındığı belirtildi.

Mengen için hayati ihtiyaçlardan biri olan merdivenli itfaiye aracının tüm donanımlara sahip olduğu aktarılan açıklamada, bağışçıların destekleriyle araç filosuna kazandırılan yeni itfaiye aracının ilerleyen günlerde ilçeye getirileceği kaydedildi.