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        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:26 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:30
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        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi.

        Kaygana Mahallesi'nden Bolu istikametine seyreden İlyas K. (70) idaresindeki 14 LA 618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ağaca çarptı.

        Otomobil sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kazada otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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