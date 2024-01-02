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        Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından Bolu'da reklam panosunda yayınlanan görsele ilişkin soruşturma

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Süper Kupa finaline yönelik Bolu'da reklam panosuna yansıtılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:40
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        Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından Bolu'da reklam panosunda yayınlanan görsele ilişkin soruşturma
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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Süper Kupa finaline yönelik Bolu'da reklam panosuna yansıtılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenmesinin ardından Kardelen Meydanı'ndaki dijital reklam panosuna yansıtılan görseldeki ifadeler nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Başsavcılığın kararıyla kaldırılan görsele ilişkin soruşturma kapsamında, “içeriğin yayınlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürüten yetkili kişi ya da kişilerin ve içeriğin paylaşılması talimatını veren yetkililerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi” için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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