Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki törenle başlayan programda, polis, jandarma, karayolları, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin kurduğu stantlar ilgi gördü. Ekiplerin kullandıkları araç ve gereçleri tanıttıkları etkinliğe katılan öğrenciler de trafik haftasıyla ilgili gösteriler yaptı.

Protokol üyeleri ise alkolün etkisini gösteren gözlük takarak, kurulan minyatür kaleye şut çekmeye çalıştı.

Vali Erkan Kılıç, yaptığı konuşmada, Bolu'da sürücülerin dünyaya örnek olacak şekilde trafikte hareket ettiklerini ifade etti.