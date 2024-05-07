Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

        Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kent Meydanı'ndaki törenle başlayan programda, polis, jandarma, karayolları, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin kurduğu stantlar ilgi gördü. Ekiplerin kullandıkları araç ve gereçleri tanıttıkları etkinliğe katılan öğrenciler de trafik haftasıyla ilgili gösteriler yaptı.

        Protokol üyeleri ise alkolün etkisini gösteren gözlük takarak, kurulan minyatür kaleye şut çekmeye çalıştı.

        Vali Erkan Kılıç, yaptığı konuşmada, Bolu'da sürücülerin dünyaya örnek olacak şekilde trafikte hareket ettiklerini ifade etti.

        Zaman zaman yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının herkesi üzdüğünü anlatan Kılıç, trafikte sıfır can kaybı olması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

        Etkinliklere, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, STK temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekipler...
        Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekipler...
        Bolu'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş an...
        Bolu'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş an...
        Bolu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
        Bolu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
        Öğrencilerin geri dönüştürdüğü atık kağıtlar sanat atölyelerinde kullanılıy...
        Öğrencilerin geri dönüştürdüğü atık kağıtlar sanat atölyelerinde kullanılıy...
        Bolu'da kış aylarında fırtınada devrilen ve kırılan çam ağaçları kaldırılıy...
        Bolu'da kış aylarında fırtınada devrilen ve kırılan çam ağaçları kaldırılıy...
        Bolu'da akaryakıt istasyonundan dövizle ödeme yaptıktan sonra kaçan şüpheli...
        Bolu'da akaryakıt istasyonundan dövizle ödeme yaptıktan sonra kaçan şüpheli...