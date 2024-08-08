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        Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti

        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:10
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        Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kubilay Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 11 Eylül 1992 doğumlu oyuncunun futbola Yozgatspor'da başladığı kaydedildi.

        Kubilay Anteplioğlu'nun daha önce 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor’da forma giydiği ifade edildi.

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