Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti

Kubilay Anteplioğlu'nun daha önce 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor’da forma giydiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kubilay Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 11 Eylül 1992 doğumlu oyuncunun futbola Yozgatspor'da başladığı kaydedildi.

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