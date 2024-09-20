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        Bolu'da çiftçilere gübre dağıtma makinesi desteği

        Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından gübre dağıtma makinesi desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:06
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        Bolu'da çiftçilere gübre dağıtma makinesi desteği
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        Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından gübre dağıtma makinesi desteği sağlandı.

        Yeniçağa Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen törende konuşan FAO tarım uzmanı Fazıl Düşünceli, su kıtlığının her geçen gün arttığı süreçte, çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Yeniçağa ve Seben'de, tarım müdürlükleriyle çeşitli ürün denemeleri yaptıklarını aktaran Düşünceli, 2 ilçede çiftçilerin kullanımı için 1 milyon 400 bin lira bedelle alınan gübre dağıtım makinelerini, ilçe müdürlüklerine teslim ettiklerini kaydetti.

        Düşünceli, bu makinelerin köylerde biriken hayvan gübrelerini öğütülerek tarlaya atılmasını ve ürün kalitesinin yükseltilmesini sağlayacağını bildirdi.

        Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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