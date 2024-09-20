Bolu'da çiftçilere gübre dağıtma makinesi desteği

Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından gübre dağıtma makinesi desteği sağlandı.

Yeniçağa Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen törende konuşan FAO tarım uzmanı Fazıl Düşünceli, su kıtlığının her geçen gün arttığı süreçte, çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeniçağa ve Seben'de, tarım müdürlükleriyle çeşitli ürün denemeleri yaptıklarını aktaran Düşünceli, 2 ilçede çiftçilerin kullanımı için 1 milyon 400 bin lira bedelle alınan gübre dağıtım makinelerini, ilçe müdürlüklerine teslim ettiklerini kaydetti.