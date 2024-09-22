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        Bolu'da yere düşünce fırlayan soda şişesinin kadının kafasına çarpması güvenlik kamerasında

        Bolu'da yeren düşen cam soda şişesinin fırlayarak kadının kafasına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:05
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        Bolu'da yere düşünce fırlayan soda şişesinin kadının kafasına çarpması güvenlik kamerasında
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        Bolu'da yeren düşen cam soda şişesinin fırlayarak kadının kafasına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta iş yeri bulunan Pelin Fidandalar (28), sipariş almak üzere müşterilerin yanına gittiği sırada kasadaki ekranın kablosunu takan çalışan soda şişesini yere düşürdü. Beton zemine çarpan şişe fırlayarak Fidandalar'ın kafasına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle baş dönmesi yaşayan Fidandalar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Fidandalar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Fidandalar, gazetecilere, olaydan sonra görüntüleri gülerek izlediğini belirterek, "Çok şükür Allah'ın iyi kuluyum ki, kazasız belasız atlattım." dedi.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Fidandalar'ın müşterilerden sipariş almak için hareketliğinde kasadan düşen cam şişenin fırlayarak kafasına çarptığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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