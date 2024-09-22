Bolu'da yere düşünce fırlayan soda şişesinin kadının kafasına çarpması güvenlik kamerasında

Fidandalar, gazetecilere, olaydan sonra görüntüleri gülerek izlediğini belirterek, "Çok şükür Allah'ın iyi kuluyum ki, kazasız belasız atlattım." dedi.

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