Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı sona erdi.

Gerede Belediyesince Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 55 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sundu.

Kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri ve kıyafet gibi ürünlerin yer aldığı panayır, 3 gün boyunca eğlenceli aktivitelere sahne oldu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, bu yıl da panayırları olumsuzluk yaşanmadan tamamladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız havanın açık olmasıyla güzel panayır geçirdi. Esnafımız ve vatandaşlarımız memnun oldu." diye konuştu.