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        Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:29
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        Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarına devam etti.

        Bolu temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde idmana çıktı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.

        Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, teknik çalışma ve açma germe hareketleriyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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