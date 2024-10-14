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        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:34
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        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Yumrukaya mevkinde K.K. idaresindeki 14 ACP 388 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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