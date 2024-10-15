Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da okulda yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı

        Bolu'da yangın merdiveninden düşen ilkokul öğrencisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da okulda yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da yangın merdiveninden düşen ilkokul öğrencisi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi M.U.K. (9), okulun yangın merdiveninin bulunduğu alanda oynarken dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.

        Arkadaşlarının durumu bildirdiği okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayaklarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Okulun yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı
        Okulun yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı
        Bolu'da gazeteciler YEDAM'ı ziyaret etti
        Bolu'da gazeteciler YEDAM'ı ziyaret etti
        Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu
        Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu
        Bolu'daki sismik hareketler, Çin uydusu ile hem karadan hem de uzaydan taki...
        Bolu'daki sismik hareketler, Çin uydusu ile hem karadan hem de uzaydan taki...
        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu koruma altına alındı
        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu koruma altına alındı