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        Bolu'da otomobilini direksiyonu çıkartarak kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

        Bolu'da, kişisel sosyal medya hesabından direksiyonunu çıkarttığı otomobili parmaklarıyla kullandığı anları paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:37
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        Bolu'da otomobilini direksiyonu çıkartarak kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu
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        Bolu'da, kişisel sosyal medya hesabından direksiyonunu çıkarttığı otomobili parmaklarıyla kullandığı anları paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu.

        D-100 kara yolundan Ankara istikametine giden B.E, otomobilin direksiyonunu çıkarıp, aynı yönde seyreden minibüsteki bir kişiye verdi.

        Sürücü, aracı parmaklarını kullanarak sürmeye devam ettiği görüntüleri kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

        Paylaşım yapan kişi, araştırma sonucu bulunarak ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, adliyeye sevk edildi.

        Çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücüye idari para cezası verildi ve ehliyetine 3 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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