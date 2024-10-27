Mengen'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

Dereceye giren takımlara ödülleri Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Mengen Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık tarafından verildi.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Mengen Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 10 takım mücadele etti.

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