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        Babanın off-road tutkusu oğluna da geçti

        ZAFER GÖDER - Transanatolia ve Türkiye Baja şampiyonlukları bulunan otomobil sporcusu Murat Kamil Altun'un adrenalin tutkusunu aşıladığı oğlu ile yarışmalara katılmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:04
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        Babanın off-road tutkusu oğluna da geçti
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        ZAFER GÖDER - Transanatolia ve Türkiye Baja şampiyonlukları bulunan otomobil sporcusu Murat Kamil Altun'un adrenalin tutkusunu aşıladığı oğlu ile yarışmalara katılmaya başladı.

        İstanbul'da ticaretle uğraşan 50 yaşındaki Murat Kamil Altun, yaklaşık 5 yıl önce otomobil sporlarına merak saldı. Amatör olarak başladığı sporu kısa sürede profesyonelliğe dönüştüren Altun, katıldığı yarışlarda 2 uluslararası Transanatolia ve 2 Türkiye Baja Kupası birinciliği elde etti.

        Yeni başarılar için hız kesmeyen Altun'un off-road tutkusu, endüstri mühendisliği okuyan oğlu 19 yaşındaki Emir Fatih Altun'a da geçti. Baba Altun, yardımcı pilotluğunu yapmaya başlayan oğluyla pistlerde yeni başarılara ulaşmayı hedefliyor.

        Günlük yaşamlarındaki uyumu pistlere de taşımak isteyen baba-oğul, UTV tipi arazi aracıyla Bolu'da 25-27 Ekim'de düzenlenen Türkiye Baja Şampiyonası'nda ilk profesyonel yarışlarına çıktı.

        Türkiye'nin farklı illerinden 60 sporcunun 95 ve 75 kilometre uzunluğundaki parkurlarda mücadele ettiği şampiyonanın tek ayağında yarışan ikili, antrenmanlarla gelecek yarışlar için güç toplayacak.

        - "Onun için de benim için de bir heyecan"

        Murat Kamil Altun, AA muhabirine, 2019 yılında başladığı spora bundan sonraki süreçte oğluyla devam edeceğini söyledi. Elde ettiği başarılardan anlatan Altun, oğluyla bunlara yenilerini eklemek istediklerini kaydetti.

        Oğluyla birlikte çıktıkları ilk profesyonel yarışın Bolu'daki Türkiye Baja Şampiyonası olduğunu aktaran Altun, "Bu sene araç değişikliğine giderek şampiyonaya UTV tipi arazi aracıyla katıldık. Araç değişikliği için bu sene şampiyonanın başını kaçırdık. Geriye 2 yarışımız kaldı." dedi.

        Altun, bu yarışları gelecek yıla hazırlık olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

        Oğluyla yarışmakla ilgili düşüncelerini paylaşan Altun, "Onun için de benim için de yeni bir heyecan. Araç yeni, değişik bir araç. Oğlumla yarışmak güzel ve heyecan verici bir duygu." ifadesini kullandı.

        Altun, son yıllarda Türk sporcuların elde ettikleri başarılara da değinerek, "Gençlerin motor sporlarına ilgisinin artması çok iyi. Sporun gelişimiyle alakalı da faydalı. Bizler de teşvik ediyoruz. Ben de oğlumu teşvik ediyorum. Beraber yarışıyoruz. Gençler ne kadar çok ilgi gösterirse bu sporun gelişimi de o kadar iyi olacak." diye konuştu.

        - "Her zaman babamla yarışmayı hayal ediyordum"

        Emir Fatih Altun da ilk olması dolayısıyla Bolu'da katıldığı yarışların kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

        Babasıyla mücadele edeceği yarışlarda başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Altun, "Babamla yarıştığım için heyecanlıyım. Her zaman babamla yarışmayı hayal ediyordum. Ancak yaşım kurtarmıyordu. Daha yeni ehliyet aldığım için ilk defa babamın yanına oturabiliyorum. Güzel bir his." şeklinde duygularını paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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