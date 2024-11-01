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        Bolu'da 10 firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:45
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        Bolu'da 10 firari hükümlü yakalandı
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        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, geçen ay aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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