Bolu'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 12 yaşındaki çocuk elinden yaralandı

İhsaniye Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu'nda eğitim gören iki çocuk arasında nedenle tartışma yaşandı.

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