Bolu'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 12 yaşındaki çocuk elinden yaralandı
Bolu'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada elinde yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada elinde yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İhsaniye Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu'nda eğitim gören iki çocuk arasında nedenle tartışma yaşandı.
Okulun yakınındaki parkta kavgaya dönüşen olayda, 12 yaşındaki Afganistan uyruklu S.A, elinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Bolu Abant Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan çocuğu arıyor.
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