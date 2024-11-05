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        Bolu'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 12 yaşındaki çocuk elinden yaralandı

        Bolu'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada elinde yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:43
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        Bolu'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 12 yaşındaki çocuk elinden yaralandı
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        Bolu'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada elinde yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        İhsaniye Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu'nda eğitim gören iki çocuk arasında nedenle tartışma yaşandı.

        Okulun yakınındaki parkta kavgaya dönüşen olayda, 12 yaşındaki Afganistan uyruklu S.A, elinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Bolu Abant Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan çocuğu arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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