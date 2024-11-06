Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü
Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aktaş Mahallesi Köroğlu Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Ekipler, vatandaşlara bacalarını temizlemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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