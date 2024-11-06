Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü

        Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aktaş Mahallesi Köroğlu Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Ekipler, vatandaşlara bacalarını temizlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Bedava bilet askıda
        Bedava bilet askıda
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        Bolu'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 12 yaşındaki çocuk elinde...
        Bolu'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 12 yaşındaki çocuk elinde...
        Bakan Kurum, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töre...
        Bakan Kurum, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töre...
        Bakan Kurum: Deprem bölgemizde 2025 yılının sonuna kadar 453 bin konut ve i...
        Bakan Kurum: Deprem bölgemizde 2025 yılının sonuna kadar 453 bin konut ve i...
        Ortaokulda öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
        Ortaokulda öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
        Köpekler için boş araziye koyulan kulübeyi ateşe verdi, tepki gösteren kişi...
        Köpekler için boş araziye koyulan kulübeyi ateşe verdi, tepki gösteren kişi...