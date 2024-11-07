Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Göynük ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Safranlar köyünde Aziz Akı'ya ait 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Göynük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik

        Benzer Haberler

        Bolu'da ormanı temizlerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bolu'da ormanı temizlerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bolu'da asma katta temizlik yaparken yere düşen işçi yaralandı
        Bolu'da asma katta temizlik yaparken yere düşen işçi yaralandı
        3 gündür kayıptı; cansız bedeni bulundu
        3 gündür kayıptı; cansız bedeni bulundu
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi derede ölü bulundu
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi derede ölü bulundu
        Bolu Valisi Aydın, şehit ailelerini ziyaret etti
        Bolu Valisi Aydın, şehit ailelerini ziyaret etti