Bolu'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Safranlar köyünde Aziz Akı'ya ait 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Göynük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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