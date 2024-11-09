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        Mengen çevresindeki ormanlar sonbaharın renkleriyle süslendi

        Bolu ile Zonguldak'ın geçiş noktasında bulunan Mengen çevresindeki ormanlar, sonbaharın renkleriyle ayrı güzellik sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:56
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        Mengen çevresindeki ormanlar sonbaharın renkleriyle süslendi
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        Bolu ile Zonguldak'ın geçiş noktasında bulunan Mengen çevresindeki ormanlar, sonbaharın renkleriyle ayrı güzellik sunuyor.

        Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da Mengen ilçesinin çevresindeki ormanlar, güz mevsiminin tonlarına büründü.

        Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinde bulunan Mengen geçişindeki ormanlar, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla sonbaharın güzelliğini yansıtıyor.

        Güzergahtan geçen sürücüler, sonbaharın büyüleyici renkleri arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.

        Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede sonbahar manzarası, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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