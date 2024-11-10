Şirinyazı Göleti'ni ziyaret edenler sonbahar renkleri eşliğinde vakit geçiriyor

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Şirinyazı Göleti'ni çevreleyen çam, kayın ve meşe ağaçlarının yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarındaki yaprakları, kartpostallık manzaralar sunuyor.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki gölet, vatandaşlara piknik ve kamp alanı olarak hizmet veriyor.

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