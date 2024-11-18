Bolu'da motosikletlilere yönelik denetimler trafiğe kapalı alanları daha güvenli hale getirdi

Bolu'da polis ekiplerinin trafiğe kapalı alanları kullanan motosiklet ve elektrikli araçlara yönelik denetimleriyle yaya güvenliği daha da artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünce araç trafiğine kapalı İzzet Baysal Caddesi'ni kullanan motosikletler ile elektrikli araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Günün belli zamanlarında yapılan denetimler sayesinde trafiğe kapalı caddeyi kullanan motosiklet ve elektrikli araç sayılarında düşüş yaşandı.