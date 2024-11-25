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        Mudurnu'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:21
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        Mudurnu'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        Kent merkezinde üç gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Kar kalınlığı ilçede 50 santimetreye ulaşırken, Mudurnu Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak beyaz örtünün keyfini çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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