Bolu'da yılkı atları için karla kaplı arazilere yem bırakıldı

Ekipler, geyik ve karaca gibi yaban hayvanları için de zaman zaman besleme çalışması gerçekleştiriyor.

Dron destekli inceleme sonucu hayvanların ağırlıklı olarak Kızılağıl köyü çevresinde bulunduğunu belirleyen görevliler, 150 kilogram saman ile 5 kilogram besi yemi bıraktı.

Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına destek için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

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