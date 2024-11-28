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        Bolu'da yılkı atları için karla kaplı arazilere yem bırakıldı

        Bolu'da karla kaplı arazilere, yılkı atlarının beslenmesi için yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:22
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        Bolu'da yılkı atları için karla kaplı arazilere yem bırakıldı
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        Bolu'da karla kaplı arazilere, yılkı atlarının beslenmesi için yem bırakıldı.

        Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına destek için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreyi geçtiği bölgeye arazi araçlarıyla ulaşan ekipler, yılkı atlarının yoğun olduğu alanları tespit etmeye çalıştı.

        Dron destekli inceleme sonucu hayvanların ağırlıklı olarak Kızılağıl köyü çevresinde bulunduğunu belirleyen görevliler, 150 kilogram saman ile 5 kilogram besi yemi bıraktı.

        Ekipler, geyik ve karaca gibi yaban hayvanları için de zaman zaman besleme çalışması gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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