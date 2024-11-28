Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Arif Ufuk Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kazanmak çok önemli. Hep bunu vurguluyorum. Aldığımız puanlar, temelimizi güçlendiriyor ve deplasmanda alacağımız puanlarla yukarılarda kalmamızı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırlanıyoruz. Bu hafta Sakarya deplasmanı, kolay bir deplasman değil. Bunu kolaya çevirmek için hafta boyunca çalışıyoruz. En iyi şekilde dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.