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        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:50
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        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Arif Ufuk Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kazanmak çok önemli. Hep bunu vurguluyorum. Aldığımız puanlar, temelimizi güçlendiriyor ve deplasmanda alacağımız puanlarla yukarılarda kalmamızı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırlanıyoruz. Bu hafta Sakarya deplasmanı, kolay bir deplasman değil. Bunu kolaya çevirmek için hafta boyunca çalışıyoruz. En iyi şekilde dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Kahraman, seyirci desteği ya da eksik oyuncuların sahadaki mücadelelerine etkisinin olmayacağını anlatarak, "Önemli olan, nasıl hazırlandığımız ve rakibin eksikliklerine göre hücumlarımızı gerçekleştirmemiz. Artıları ve eksileri çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oradan alacağımız 3 puanın bizi nerelere taşıyacağını biliyoruz. İnşallah Sakarya'dan 3 puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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