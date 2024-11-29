Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

        Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen törene, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, Mudurnu Belediye Başkanvekili Tayyip Ünsal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Törende adaylık sürecini tamamlayan Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Büşranur Aldı, Dumlupınar İlkokulu öğretmeni Bildane Aras ve Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Sibel Bal yemin etti.

        -Orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak emval nakliyatının önlenmesine yönelik kurulan "Mobil Koruma Kontrol" noktalarında denetimler sürüyor.

        Orman yolu, köy yolları ve ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetimlerde, orman ürünleri yüklü kamyonların damga ve taşıma belgeleri kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor

        Benzer Haberler

        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği
        Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi
        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi
        Bolu'da evlerden ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı
        Bolu'da evlerden ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı