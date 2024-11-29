Bolu'dan kısa kısa

Orman yolu, köy yolları ve ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetimlerde, orman ürünleri yüklü kamyonların damga ve taşıma belgeleri kontrol edildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak emval nakliyatının önlenmesine yönelik kurulan "Mobil Koruma Kontrol" noktalarında denetimler sürüyor.

Törende adaylık sürecini tamamlayan Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Büşranur Aldı, Dumlupınar İlkokulu öğretmeni Bildane Aras ve Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Sibel Bal yemin etti.

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