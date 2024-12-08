Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bolu'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
Bolu'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden M.Ö. idaresindeki 41 ALY 360 plakalı cip, Ferüz köyü mevkisinde M.E. yönetimindeki 14 ABG 451 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle tarlaya düşen otomobillerdeki 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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