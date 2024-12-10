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        Bolu'da çıkan yangında duman ve gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Bolu'da çıkan yangında duman ve doğal gazdan etkilenen 3 kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:07
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        Bolu'da çıkan yangında duman ve gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bolu'da çıkan yangında duman ve doğal gazdan etkilenen 3 kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Aktaş Mahallesi 3235. Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katında Nesrin İ'ye ait dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden apartman sakinleri ev sahibine haber verdi. Evin mutfağında bulunan kombinin alev alması sonucu çıkan yangına apartmandakiler yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Yangında dumandan ve daireye sızan doğal gazdan etkilenen Nesrin İ, annesi ve misafirliğe gelen bir kadın, sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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