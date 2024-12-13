Bolu'da inşaat bölümü öğrencilerine mesleki eğitim verildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) İnşaat Bölümü öğrencileri, mesleki eğitime katıldı.

Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamaya göre, inşaat bölümü öğrencileri, BAİBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen "İnşaat ve Altyapı Projelerinde Yaygın Olarak Kullanılan Sentetik ve Polimer Malzemelerin Uygulamaları" konulu eğitime katıldı.

BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte sentetik ve polimer malzemeler üretimi gerçekleştiren firmanın yetkilileri, öğrencilere bilgi verdi. Eğitimde, geosentetikler, geoarme duvar sistemleri, su ve ısı yalıtımı, yeşil çatı ve çevre düzenlemesi, asfalt yol yapımı ve bakımı ile mermer tamiri ve güçlendirme konularında sunum yapıldı.