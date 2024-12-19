Bolu'da ilkokul öğrencileri turşu yapmayı öğrendi

Bolu'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, ilkokul öğrencileri turşu yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hayreddin Tokadi Yurdunda yerli malı haftası etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, yurt öğrencilerinin yanı sıra Bolu 100. Yıl İlkokulu 3. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, daha önce yurt görevlileri tarafından hazırlanan lahana, havuç ve karnabaharlar kullanarak turşu yaptı.

Hazırlanan sebzeleri, kendilerine verilen kavanozlara dolduran ilkokul öğrencileri, hem turşu yapmayı öğrendi hem de arkadaşları ve üniversite öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte, yerli üretimin önemine yönelik çeşitli faaliyetler de gerçekleştirildi.