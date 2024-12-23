Bolu'daki operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bolu'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan 1705 denetimde, 26 bin 557 araç ile sürücülerinin belgelerinin kontrol edildiği belirtildi.

Asayiş çalışmalarında 106 olayda zanlıların yakalandığı ve narkotik suçlarla mücadelede 7 operasyonda haklarında işlem yapılan 16 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 112,48 gram sentetik uyuşturucu, 8,4 gram esrar, ve 99 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.