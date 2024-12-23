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        Bolu'daki operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bolu'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:05
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        Bolu'daki operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Bolu'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan 1705 denetimde, 26 bin 557 araç ile sürücülerinin belgelerinin kontrol edildiği belirtildi.

        Asayiş çalışmalarında 106 olayda zanlıların yakalandığı ve narkotik suçlarla mücadelede 7 operasyonda haklarında işlem yapılan 16 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 112,48 gram sentetik uyuşturucu, 8,4 gram esrar, ve 99 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.

        Açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesindeki operasyonda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 40 litre saf etil alkol ve 10 litre alkol içerikli sıvı maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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