Mudurnu'da çocuklar camide tiyatro oyunu izledi

Tiyatroda oyununda, iyi arkadaşlık, çalışkanlık ve okumanın önemi gibi değerler işlenirken, yerli ve milli ürünlerin kullanımı ve tüketici bilinci gibi konular ele alındı.

İlçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik çerçevesinde Beşkavaklar Camsi'nde Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat'ın yer aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.