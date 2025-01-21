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        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama:

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 66 kişinin öldüğü, 51 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:42 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:42
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama:
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 66 kişinin öldüğü, 51 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Özcan, yangın mahallinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geceden bu yana Grand Kartal Otel'deki yangını söndürmek ve can kayıplarını azaltmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını hatırlatan Özcan, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel." diye konuştu.

        Otelin müracaatı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden verilen yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu söyleyen Özcan, "Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, 'Yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir." ifadesini kullandı.

        Bir gazetecinin, itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı." cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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