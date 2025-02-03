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        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Lalin Doğan okulunda anıldı

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan için yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilk gün anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:26
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        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Lalin Doğan okulunda anıldı
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan için yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilk gün anma töreni düzenlendi.

        Yangında annesi Ceren Yaman Doğan ile yaşamını yitiren Lalin Doğan için okul bahçesinde gerçekleştirilen törende, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Rehber öğretmen Ayşe Özcan, yangında Doğan ile eski mezunlarından Enes ve Rümeysa Gültekin'in de yakınlarıyla hayatını kaybettiğini belirterek, bu kayıpların kendilerini derinden etkilediğini söyledi.

        Yarıyıl tatiline güzel planlarla başladıklarını belirten Özcan, "Tatilimiz maalesef ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı olayla sonuçlandı. Birbirimize sarılarak, birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek bu zamanları yönetebiliriz." dedi.

        Doğan'ın sınıf arkadaşı Eda Gücük de Lalin ile annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

        Gücük, Doğan'ın iyi kalpli, samimi, küçük şeylerle şeylerle mutlu olmayı bilen hayat dolu birisi olduğunu anlatarak, "Bendeki yeri ise apayrı. Arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım canımdan parça, bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var." diye konuştu.

        Törende bazı öğrenci ve öğretmenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        Daha sonra törende, Doğan'ın eğitim gördüğü 11-B sınıfındaki sırasına çiçekler bırakıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, Doğan'ın siyah örtüyle kaplanan ve çiçekler konulan sırasının etrafında oturan arkadaşlarıyla duygularını paylaştı.

        Öncü, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bugün okulu heyecanla açmamız gerekiyordu ama içimiz yanarak açıyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Lalin'imizi kaybettik, mezun öğrencilerimizi kaybettik. Okulumuzda ziller çalmayacak. Hüzmümüzü içimize gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

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