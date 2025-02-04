Bolu Baro Başkanı Barut'tan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama:

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılması gerekmektedir." dedi.

Barut, baro başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 21 Ocak'ta çıkan yangının herkesi derinden sarstığını söyledi.

İnsan hayatı söz konusu olduğunda denetim ve kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Barut, şöyle devam etti:

"Yangın sonrası elde edilen bilgiler, otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve güvenlik önlemlerinin alınmadığını ortaya koymaktadır. Bu ihmaller, ne yazık ki telafisi imkansız kayıplara yol açmıştır. Baro olarak bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

Barut, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8 zanlının adli kontrol şartıyla serbest kaldığını, 1 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığını hatırlattı.

Yangının ardından ortaya çıkan bilgilerin, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını gösterdiğini söyleyen Barut, "Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılması gerekmektedir. İşlemlerin cezai boyutunun dışında idari tahkikatın da bir an önce tamamlanması gerekmekte." diye konuştu.

Barut, baro olarak sürecin takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Mağdurlarımız için hukuk çerçevesinde tüm haklarını savunacak ve gerekli hukuki desteği sunacağız. Soruşturmanın her evresini yakından takip edip kovuşturma evresinde müdahil olarak yargılama sürecinin içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Baro olarak ilk günden itibaren Kartalkaya'da olduklarını aktaran Barut, şunları kaydetti:

"Kartalkaya'dan sonra da yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla mesai mefhumu olmadan belge ve dosyalara ulaşmaya çalıştık. Aldığımız bilgiler doğrultusunda olayın restoran mutfağında saat 02.30 ila 03.00 sıralarında başladığı yönünde. İlk önce mutfak çalışanlarının yangını söndürmeye çalıştığı ancak yangını söndürmeyi beceremedikleri, ondan sonra da yangının çok fazla büyüdüğü verilen ifadelerden anlaşılmaktadır."