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        Bolu'da devrilen tavuk kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen tavuk kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:18
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        Bolu'da devrilen tavuk kamyonunun sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen tavuk kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Dedeler köyünde bulunan tavuk kesimhanesine giden M.G. idaresindeki 14 GM 887 plakalı tavuk yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle Hasanlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazada kamyondaki yaklaşık 3 bin tavuktan büyük kısmının telef olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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