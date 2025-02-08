Bolu'da zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
Bolu'da, hafif ticari araç, motosiklet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da, hafif ticari araç, motosiklet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda Ferhat Ü. (23) idaresindeki 14 ADF 701 plakalı motosiklet ile C.Ç. yönetimindeki 34 JP 1393 plakalı hafif ticari araç Sağlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsüne, M.Ö'nün kullandığı 14 DK 377 plakalı minibüs çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Diğer araçların sürücüleri, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.