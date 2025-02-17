Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı, otoyolun özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerin kesiminde etkili oluyor. Kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Güzergahta öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

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