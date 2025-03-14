Bolu'da uyuşturucu davası sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Murat A'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 1250 gün adli para cezasına çarptırdı.

Duruşmada son sözleri sorulan Murat A. uyuşturucu madde kullandığını ancak ticaretini yapmadığını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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