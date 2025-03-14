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        Bolu'da uyuşturucu davası sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:50 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:50
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        Bolu'da uyuşturucu davası sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
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        Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

        Duruşmada son sözleri sorulan Murat A. uyuşturucu madde kullandığını ancak ticaretini yapmadığını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Murat A'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 1250 gün adli para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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