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        Türkiye'de en soğuk gece sıfırın altında 11 dereceyle Bolu'da yaşandı

        Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 11 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:52
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        Türkiye'de en soğuk gece sıfırın altında 11 dereceyle Bolu'da yaşandı
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        Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 11 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

        Hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kartalkaya Kayak Merkezi İstasyonu'nda sıfırın altında 11 derece olarak kaydedildi.

        Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, sıfırın altında olmak üzere, 10,5 dereceyle Afyonkarahisar Kumalar Tepesi Radar Sahası, üçüncü yeri 10,3 dereceyle Çankırı Ilgaz Dağı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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