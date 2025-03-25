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        Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu TSO üyeliği düşürüldü

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeliğinin düşürüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:42
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        Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu TSO üyeliği düşürüldü
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeliğinin düşürüldüğü bildirildi.

        Bolu TSO'dan yapılan açıklamada, odanın, kamu niteliğinde meslek kuruluşu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetmeliklerine tabi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Odamızın yönetim kurulu başkan yardımcısı seçimlerinden sonra basında ve sosyal medyada yer alan 'Eski yönetim kurulu üyesi Halit Ergül'ün görevden geç düşürülmesi' hususundaki haberler ve paylaşımlarla ilgili 27 Ocak'ta TOBB'dan yazılı olarak görüş istenmiştir. 5174 sayılı TOBB kanununun 96. maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'Oda, borsa ve birlik organlarında görevli üyeler özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılır' hükmü uyarınca bahsi geçen üyenin organ toplantılarına katılım durumunun takip edilmesi ve yazılan mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir' şeklinde cevabi yazı odamıza gelmiştir."

        Açıklamada, odanın, kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmek zorunda olduğu vurgulanarak, "Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyeliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılması ve buna göre hareket edilmesinin doğru olacağı düşüncesiyle süreçle ilgili takvim oluşturulmuş ve üyeliği bu doğrultuda düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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