GÜNCELLEME - AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı 14 KJ 700 plakalı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çongar için Gerede Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Çongar'ın cenazesi, Gerede Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Çongar'ın ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.