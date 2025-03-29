Bolu'da öğretmenlerden yalnız yaşayan kadına iftar sürprizi

Bolu'da öğretmenler, yalnız yaşayan 70 yaşındaki görme engelli kadına iftar sürprizi yaptı.

Kentte görev yapan 4 kadın öğretmen, ramazan ayının bereketini paylaşmak için 70 yaşındaki görme engelli Dinar Ayaz'ı ziyaret etti.

Ayaz'ın evini düzenleyerek temizlik yapan öğretmenler, iftarı da hazırladı.

Oruçlarını aynı sofrada açan öğretmenler ile Ayaz, sohbet etti.

Kendisini ziyaret eden öğretmenlere teşekkür eden Ayaz, "Evime bereket getirdiniz, soframa neşe kattınız. Eskiden kalabalık iftar sofralarımız olurdu. Şimdi gözlerim de az görüyor, yalnızlığa alıştım sanıyordum ama bu akşam gönlüm şenlendi." dedi.

Öğretmen Büşra Karadeş ise Ayaz ile iftar yapmanın kendileri için çok özel olduğunu belirterek, "Bizim için ramazan paylaşmak demek. Dinar teyzemizin duasını almak, onun hatıralarını dinlemek çok kıymetliydi. Sofrada sadece yemek değil, sevgi ve muhabbet de vardı. Biz de onun evlatları gibi hissettik kendimizi." diye konuştu.