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        Bolu'da öğretmenlerden yalnız yaşayan kadına iftar sürprizi

        Bolu'da öğretmenler, yalnız yaşayan 70 yaşındaki görme engelli kadına iftar sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:47
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        Bolu'da öğretmenlerden yalnız yaşayan kadına iftar sürprizi
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        Bolu'da öğretmenler, yalnız yaşayan 70 yaşındaki görme engelli kadına iftar sürprizi yaptı.

        Kentte görev yapan 4 kadın öğretmen, ramazan ayının bereketini paylaşmak için 70 yaşındaki görme engelli Dinar Ayaz'ı ziyaret etti.

        Ayaz'ın evini düzenleyerek temizlik yapan öğretmenler, iftarı da hazırladı.

        Oruçlarını aynı sofrada açan öğretmenler ile Ayaz, sohbet etti.

        Kendisini ziyaret eden öğretmenlere teşekkür eden Ayaz, "Evime bereket getirdiniz, soframa neşe kattınız. Eskiden kalabalık iftar sofralarımız olurdu. Şimdi gözlerim de az görüyor, yalnızlığa alıştım sanıyordum ama bu akşam gönlüm şenlendi." dedi.

        Öğretmen Büşra Karadeş ise Ayaz ile iftar yapmanın kendileri için çok özel olduğunu belirterek, "Bizim için ramazan paylaşmak demek. Dinar teyzemizin duasını almak, onun hatıralarını dinlemek çok kıymetliydi. Sofrada sadece yemek değil, sevgi ve muhabbet de vardı. Biz de onun evlatları gibi hissettik kendimizi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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