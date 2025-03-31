Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.
Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.
Bayram tatilini fırsat bilen yüzlerce kişi, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkına geldi.
Birçok ilden ziyarete gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelerde hatıra fotoğrafı çektirdi, piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirdi.
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